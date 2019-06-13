Beyşehir'de YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, 2019 Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçe merkezinde 15-16 Haziran günleri yapılacak olan sınavların kurallara uygun ve güven içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ele alındı.

Beyşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, hafta sonu yapılacak YKS nedeniyle alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve adayların daha sağlıklı bir ortam içinde sınavlarını yürütebilmesi, varsa eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

ÖSYM Beyşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ali Acar ise, sınav günlerinde adayların sınav yerlerine zamanında ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi ve herhangi bir sorun yaşamaması için yoğun bir mesai içerisinde bulunduklarını belirterek, "Bu sınavın ülkemize ve bölgemize özellikle Beyşehir'e hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Acar, sınava girecek adayları da sınav giriş saatlerine dikkat etmeleri konusunda uyarırken, "Sınavda, saat 10.15'te başlayacak oturumlar için saat 10.00'dan sonra, 15.45'te başlayacak oturumlar için ise 15.30'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Dolayısıyla sınav salonlarının kapıları, sınava 15 dakika kalınca kapanacak ve geç kalan adaylar içeriye alınmayacak. Bu kural gereği, adayların sınav salonlarına zamanında gelmeleri de önem teşkil ediyor." hatırlatmasında bulundu.

Kurul toplantısında, hafta sonu yapılacak sınavlarda adayların motivasyonunu bozarak olumsuz etkileyebilecek ses ve gürültü kirliliğinin yaşanmaması için özellikle sınav merkezi olan okulların yakınlarında gerekli tedbirlerin alınması da karara bağlandı. Ayrıca sınav nedeniyle Beyşehir Pazarcılar Derneği'de de cumartesi günü Esentepe Mahallesi'ndeki semt pazarının sınav merkezi okulların yakınında olması nedeniyle gürültü kirliliğinin yaşanmaması için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurulmaması yönünde karar alındığını duyurdu.

Beyşehir'de, üniversite sınavları ilk kez 2017 yılında yapılmıştı.

Bu yıl gerçekleştirilecek YKS'de 15 Haziran'daki temel yeterlilik sınavına Beyşehir'deki sınav merkezi olan 10 okulda 2 bin 588, 16 Haziran'da 8 sınav merkezi okulda yapılacak alan yeterlilik sınavına 2 bin 113, aynı gün öğleden sonra yapılacak olan yabancı dil sınavına ise 3 okulda toplam 117 aday olmak üzere genel toplamda 4 bin 818 adayın katılacağı bildirildi.