Beyşehir'de yollarda buzlanmaya karşı yoğun mesai
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasında yollarda oluşan buzlanmaya karşı tedbir almak için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Beyşehir ilçe merkezi ile bağlı dış mahallelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla harekete geçen Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Dağlık kesimlerdeki yerleşim merkezlerinde 30 santime yaklaşan kar yüksekliğinin bulunduğu Beyşehir'de, iş makineleriyle küreme yapan ekipler, mahalle içi yolları da ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de ilçe merkezinin dış mahallelere bağlantı yollarını açık tutmak için mesai yürütüyor.
Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında ilçe genelinde hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceleri bulması üzerine, yollarda yaşanan buzlanmanın araç ve yaya ulaşımında olumsuzluklara neden olmaması için de mesai yapan Beyşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kar temizliği ve tuzlama çalışmaları kapsamında özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu eğimli kesimler ile çarşı merkezindeki kaldırımlarda tuzlama mesaisi gerçekleştiriliyor. Cami, hastane ve sağlık kuruluşlarının önlerinde ve işlek caddelerdeki kaldırımlar da karlardan arındırılarak tuzlama yapılıyor.
-
Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı
-
Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı
-
Kulu'da markete giren otomobilin sürücüsü kaçtı
-
Beyşehir'de yollarda buzlanmaya karşı yoğun mesai
-
Soğuk havada aşırı kalın giyinmek baygınlık hissine sebep olabiliyor
-
“Ecdadın ekmeği” yüzyıllar sonra yeniden sofralarda
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.