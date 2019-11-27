Beyşehir'de zabıta ekiplerinin lokanta ve pastane denetimleri
KONYA (AA) – Beyşehir'de zabıta ekipleri lokanta ve pastanelerde denetim yaptı.
Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Beyşehir’deki gıda ürünü imalatı ve satışı yapan farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Kasap ve market kontrollerinin ardından zabıta ekiplerinin bir sonraki adresi ilçe merkezinde bulunan lokanta, pide salonları ve pastaneler oldu.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, lokanta ve pastanelerin işyeri açma ruhsatı, işyeri temizliği, fiyat listesinin görünür şekilde asılmış olması, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği dolapların temizliği ve genel kontrollerin yapıldığı belirtildi.
Denetimlerde işyeri sahiplerine eksiklikleri ile ilgili uyarılar yapıldığı, bir sonraki kontrollerde giderilmemesi halinde cezai işlemin uygulanacağının hatırlatıldığı kaydedilerek, "Bu tür denetimlerle ilçemizde halkımızın sağlığını olumsuz etkileyebilecek işyerlerinin faaliyet göstermesinin önüne geçmenin gayretindeyiz." denildi.
-
Kırıkkale'de evinde ölü bulunan Ebru öğretmene okulda anma töreni düzenlendi
-
ABD'li hasta şifayı Eskişehir'de buldu
-
Beyşehir'de zabıta ekiplerinin lokanta ve pastane denetimleri
-
Anamas Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
-
Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu
-
Moğolistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.