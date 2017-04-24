Beyşehirdeki 23 Nisan kutlamaları hava muhalefetine takıldı

Beyşehir’de 23 Nisan Ulusal Hakimiyet ve Çocuk Bayramı nedeniyle Abide Meydanında merasim düzenlendi. Törene, Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Musa Davetli’un Atatürk anıtına çelenk koymasının peşinde hürmet duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Beyşehir’de okullarda yapılması planlanan 23 Nisan kutlama programları, negatif hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi.