Beyşehir'deki amatör olta balıkçıları için mesai zamanı

KONYA (AA) – Türkiye genelinde sudak balığının av yasağının 1 Mayıs’ta sona ermesiyle birlikte, Beyşehir ilçesindeki amatör olta balıkçıları iç sularda mesai yapmaya başladı

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre, aralarında Beyşehir Gölü’nün de yer aldığı Türkiye’deki iç sularda 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında üreme dönemi olması dolayısıyla uygulanan sudak balığı av yasağının 1 Mayıs itibariyle ülke genelinde son bulduğu belirtildi.

Avlanma yasağının sadece amatör olta balıkçıları için sona erdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“1 Mayıs’tan itibaren göl, gölet ve baraj gibi iç sularımızda olta balıkçılarımız da mesai yapmaya başlamıştır. Olta balıkçılarının tebliğe göre en az boy limiti 26 santim olan sudak balığını avlaması, avcılık boyunca alıkonulabilir miktar ise 10 adet olarak belirlenmiştir. Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilmektedir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez. Bu konuda Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından belirlenen amatör ve sportif amaçlı amatör balıkçılık için avlanma sahası olarak tespiti yapılmıştır. Bu alanların dışında amatör avcılarımızın avlanma yapmaması gerekmektedir.”