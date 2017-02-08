Beyşehir'deki Leylekler Vadisi dünyaya tanıtılacak

KONYA (AA)- Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi’nin Birleşmiş Milletler’in hibe desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında dünyaya tanıtılacağı bildirildi.

Doğal Denge Ekolojik Yaşam Üretim Tüketim ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Sezer Gökdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin GEF-SPG programları kapsamında sağladıkları hibe desteği ile hazırladıkları “Beyşehir Gölü-Leylekler Vadisi, Eko Turizm Altyapısının Ouşturulması Projesi”ni hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Projeyle, Beyşehir Gölü ve çevresinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasının ana hedefleri arasında yer aldığını belirten Gökdal, şunları kaydetti:

“Beyşehir’de yaptığımız araştırmada burasının çok önemli özellikleri olduğunu öğrendik. Burada hem doğal güzellikler, hem de kültürel tarihi değerler var. Tabi bir takım da sorunlar var. Özellikle leyleklerin ve kuşların sulak alan olması sebebiyle göl kenarındaki bu alanda konuşlandığını, leyleklerin yuva kurduğu alanlarda da bir takım sorunların olduğunu öğrendik. Dolayısıyla projemizi, özellikle leylekler vadisinde pilot alan olarak seçtik. Leyleklerin sayılarının arttırılmasını, bir takım sorunlardan dolayı telef olan leyleklerin kurtarılmasını, bir gözlem evi yapılarak bu leyleklerin izlenmesini, bu gözlem evine bir kamera kurularak internet üzerinden dünyanın her yerinden leyleklerin izlenmesini sağlamak arzusundayız. Ayrıca, bölgede eğitim programları yaparak hem kadınlarımıza hem gençlerimize bu alanda eko turizm oluşturulması ve farkındalık yaratma konusunda bilgiler vermek istiyoruz.”