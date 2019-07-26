Beyşehir'deki sağlık yatırımları
KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, iktidara geldikleri günden bu yana sağlık alanında çok güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi.
Milletvekili Samancı, Beyşehir'de Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Beyşehir Devlet Hastanesi yöneticileri ile bir araya gelerek Beyşehir'de yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.
İktidara geldikleri günden bu yana sağlık alanında çok güzel hizmetlere imza attıklarını belirteN Samancı, "Beyşehir Devlet Hastanemizde sunulan sağlık hizmetleri gerçekten ülkemize örnek olacak nitelikte. Hastanemizin yanı sıra Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, 2 Nolu 6 hekimlik aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu projemiz ile 1 Nolu ASM ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu projemizi de Beyşehir’in tarihi dokusuna uygun son derece modern bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu iki projemizin de tamamlanması ile birlikte Beyşehir sağlığı adına çok daha güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunacağız. Ayrıca sağlık evleri ile ilgili olarak da ilçemizin tüm dinamikleri ile ortak hareket ederek çok güzel hizmetlere imza atacağız." dedi.
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da Beyşehir'de sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek, ihtiyaçları ve sorunları yerinde tesbit etmek amacıyla değerlendirme toplantıları yaptıklarına vurgu yaparak, "Beyşehir ilçemiz sağlıkta oldukça iyi noktada. İnşallah en kısa zamanda planlamasını yaptığımız iki projenin de hayata geçirilmesiyle Beyşehir'i sağlıkta daha da güzel bir seviyeye getireceğiz. Beyşehir'e bağlı sağlık evlerinde de önemli bir çalışmanın altyapısını hazırlıyoruz. İnşallah ilçemizde bulunan tüm sağlık evleri ile alakalı çalışmanın da projesini tamamlayarak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ayrıca, Beyşehir Devlet Hastanesi'nin kendi rolündeki sağlık hizmetlerinin tamamını yerine getirdiğini görmenin memnuniyetini yaşarken, Konya'ya olan sevk oranlarını en aza indirebilme adına da çalışmalar yapmaktayız. Bu toplantıların ardından Milletvekilimiz Gülay Samancı hanımefendi ile bir araya gelerek, ilçeye yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında istişarelerde bulunduk." şeklinde konuştu.
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