Beyşehir'deki trafik kazası

KONYA (AA) – Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Beyşehir Belediyesi zabıta memuru Sadık Kocael, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Kocael’in cenazesi, Merkez Çarşı Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Kocael’in cenazesi, Çiçekler Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, belediye birim müdürleri, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Özaltun, yayımladığı taziye mesajında, “Geçirdiği elim bir trafik kazası sonrasında genç yaşta aramızdan ayrılan zabıta personelimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Aynı kazada yaralanan diğer personelimize de geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, acil şifalar temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

24 Temmuz günü Beyşehir-Derebucak karayolunun 17. kilometresinde Sadık Kocael idaresindeki 42 KD 815 plakalı otomobil, Cihat Arıcan’ın kullandığı 63 AL 913 plakalı saman yüklü kamyonla çarpışmış, kazada her iki aracın sürücüsü ile Osman Özeller (34) ve Mehmet Ali Çağlak (16) yaralanmış, Sadık Kocael de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.