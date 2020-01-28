Beyşehir'den depremzedelere gönderilen yardım tırları yola çıktı
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deprem bölgesine gönderilmek için toplanan malzemelerin yer aldığı yardım tırları yola çıktı.
Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Sebzeciler ve Meyveciler Derneği tarafından "Elazığ Malatya yanındayız" sloganıyla organize edilen ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yardım kampanyası sona erdi.
Kampanyada toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ'a gönderilmek üzere ilçe merkezinden yola çıktı.
Toplanan yardım malzemeleri arasında battaniye, yorgan, elektrikli ısıtıcı, mont, kuru bakliyat, çocuk bezi, uyku tulumu, kışlık bot, kişisel temizlik malzemeleri ve kıyafet gibi eşyalar bulunuyor. Bu arada yardım malzemeleri arasında gönderilen ve bir ilkokul öğrencisinin deprem bölgesinde enkazdan kurtarılan vatandaşlar için yazdığı mektup da duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Törende konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçenin, düzenlenen yardım kampanyası ile birliğini ve yardımseverliğini en güzel şekilde gösterdiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.
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