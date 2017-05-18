Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, iki farklı okulda açılan bilim fuarında, öğrenciler çalışmalarını sergiledi

Beyşehir’de Atatürk Ortaokulu ile Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okullarda öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği bilim fuarının açılışlarında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, 10 Mayıs’tan itibaren başlayan okullardaki bilim fuarı açılışların devam ettiğini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarının ürünü olan projelerin, bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eden Konuk, “Fuarlarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler.” dedi.

Açılışların ardından katılımcılar, sergileri gezerek projelerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Açılış programlarına, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

– Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, yıl sonu karma sergisi açıldı.

Beyşehir Gölü Milli Parklar İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’ndeki serginin açılış töreninde konuşan Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, sergiyle kursiyerlerin emeklerinin kamuoyunun beğenisine sunulduğunu söyledi.

Siper, Bakanlığın 700’e yakın kurs çeşidinin çok büyük bir bölümünü Beyşehir’e yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Kurs çeşitliliği adına ilçeler arasında çok ön sıralarda bir yerde olmayı başardık. Birçok alanda merkez mahallemizin yanı sıra dış mahallelerimizde yaklaşık 260’a yakın kurs açarak, 6 bin 900’a yakın kursiyerimize belge vermeyi başardık. Yaz dönemi sonunda bu sayının 7 bin rakamını aşacağına inanıyoruz.” dedi.