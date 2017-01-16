Beyşehir'e 11 odalı hasta konukevi yapılacak

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesinin yanında 11 odalı hasta konukevi yapılacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’in yıllardır özlemle beklediği yeni hastanenin, yaklaşık bir yıl sonra hizmete gireceğini söyledi.

Hastanenin yanına belediye olarak 11 odalı hasta konuk evi yaptırmayı planlandıklarını ifade eden Özaltun, “Bu konuk evini hastanede yatarak tedavi gören hastalarımızın yakınlarının ya da refakatçılarının kullanımına sunmak istiyoruz. O bölgede, inşallah eczacılarımız için de dükkanlar oluşturacağız.” dedi.