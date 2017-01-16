Ana Sayfa   >   Genel   >   Beyşehir'e 11 odalı hasta konukevi yapılacak

Beyşehir'e 11 odalı hasta konukevi yapılacak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:45

Benzer Konular

Konya'nın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri
Beyşehir kent merkezine elektrik verilmeye başlandı
Beyşehir'de kapatılan pazar yerinin çatısı çöktü

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesinin yanında 11 odalı hasta konukevi yapılacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’in yıllardır özlemle beklediği yeni hastanenin, yaklaşık bir yıl sonra hizmete gireceğini söyledi.

Hastanenin yanına belediye olarak 11 odalı hasta konuk evi yaptırmayı planlandıklarını ifade eden Özaltun, “Bu konuk evini hastanede yatarak tedavi gören hastalarımızın yakınlarının ya da refakatçılarının kullanımına sunmak istiyoruz. O bölgede, inşallah eczacılarımız için de dükkanlar oluşturacağız.” dedi.

Beyşehir Beyşehir Belediyesi devlet hastanesi Hasta konukevi Murat Özaltun 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet