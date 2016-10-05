Beyşehir'e 7 milyon liralık prestij cadde yatırımı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde başlayan prestij cadde tanzim çalışmaları sürüyor.

Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Konya il merkezindeki yol standartları Beyşehir ilçesine de taşınıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen ve Beyşehir Otogarından başlayan çalışmalar Mevlana Caddesi, Köprübaşı mevkisi, Antalya Caddesi ile Ali Akkanat Bulvarı’ndan Öğretmenevi istikametine kadar devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte çalışmaların sürdüğü caddelerde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’in hizmet anlamında altın çağını yaşadığını söyledi.

Beyşehir’e Belediye ve Konya Büyükşehir’in yanısıra, DSİ, Karayolları, MEDAŞ gibi birçok resmi kurumun hizmet etmek için birbiriyle yarıştığı bir dönemde olduklarını vurgulayan Özaltun, tüm kurumların koordineli ve işbirliği içerisinde hareket ederek ilçeye en iyi hizmeti sunabilmenin gayretini gösterdiğini kaydetti.

Otogardan başlayıp öğretmenevinde son bulacak prestij caddesinin tamamlanmasıyla Beyşehir’in kent kimliğinin bambaşka bir görüntüye kavuşacağını anlatan Özaltun, şöyle konuştu:

“İnşallah bu prestij caddesi ile ilçemiz merkezi çok daha hoş, modern bir hal kazanacak. Çalışmalar yürütülen bu caddenin eski halinden drone çekimleri ile görüntüler aldık. Çalışmalar tamamlandığında yine benzer görüntüler alarak eski haliyle yeni halini gözler önüne serip, vatandaşlarımızın kıyas etmesini de sağlayacağız.”

Konya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Şube Müdürü Mustafa Arslan ise, Beyşehir’de ilçeye ve Konya Büyükşehir’e yakışan 7 milyon liralık bir yatırımla bir prestij cadde çalışmalarını başlattıklarını belirtti.