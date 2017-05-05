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Beyşehir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:05

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KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Etkili olan yağmur yağışı bazı yerlerde dolu olarak düştü.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle yolda seyir halinde olan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Dolunun şiddetini artırması üzerine görüş mesafesinin düşmesiyle araçlarını yol kenarında durduran sürücüler, yağışın etkisinin geçmesini bekledi.

Araçlarının doludan zarar görmemesi için bazı sürücüler de, ağaç altlarına girerek bekledi.

Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından pek çok sürücü dfındık ve ceviz iriliğinde yağan dolunun görüntüsünü çekti.

Beyşehir’de lokal olarak etkili olan dolu yağışının, tarım alanlarına zarar verip vermediğini belirlemek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

Beyşehir dolu yağışı Kayabaşı Mahallesi

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