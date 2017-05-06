Beyşehire dolu yağışı

İlçede bir zaman etkin olan yağış, bir takım alanlarda doymuş olarak yağdı. Beyşehir’in Kayabaşı Mahallesi’nde yağmurun ardındaki etkisini belirten dolu yağışı sebebiyle yolda seyir halinde olan araç sürücüleri güç anlar yaşadı. Dolunun şiddetini artırması üzerine görüş mesafesi düşen ve araçlarını yol kenarında durduran sürücüler, uzun vakit yağışın etkisini kaybetmesini beklemek durumunda kaldı. Araçlarının doludan zarar görebileceğinden endişelenen bir takım sürücüler ise araçlarını araziye sokarak yerinde ağaç altlarına bir vakit bekledi. Batmış yağışı nedeniyle, bölgedeki akarsular da renk değiştirerek çamuru hatırlatan görüntüler oluşturdu. Takriben yarım saat süren yağış esnasında ve sonrasında bir takım sürücüler fındık ve ceviz iriliğinde yağan dolunun görüntüsünü çekti.

Beyşehir’de bazı yerlerde lokal olarak etkili olduğu öğrenilen dolu yağışının, bölgedeki ekili tarım sahalarına hasar verip vermediğini vermek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı öğrenildi.