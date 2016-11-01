Beyşehire yeraltı çarşısı ve yeni meydan projesi

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezi, üstü ticari alan ve meydan olacak bir yeraltı çarşısına kavuşuyor.

eyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir’de ilk kez sivil toplum kuruluşları elde etmek üzere toplumun her kesimiyle yaptıkları istişarelerin peşinde yıkımı önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan belediyeye ait göl düğün salonunun bulunduğu alana üzeri meydan ve ticari bölge olan bir yeraltı çarşısı yapı etmeyi planladıklarını söyledi. Yeraltı çarşısı ve meydan düzenlemesinin projesinin hazırlandığını belirten Başkan Özaltun, salonun başlatılan yıkım çalışmalarının ise derhal yanı başındaki trafonun da kaldırılmasını istediklerinden bugüne değin beklediğini söyledi. MEDAŞ’a ait trafonun mevcut yerinden daha geride bir yere kaldırılması yönünde başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yeni yerine alınması için trafonun yatırım programına alındığını öğrendiklerini dile getiren Özaltun, “Trafonun buradan kaldırılmasının anında ardından buradaki binada oturan kiracıların dükkanlarını boşaltması ardından yıkımı tamamlayarak yer altı çarşısının inşasına anında başlayacağız” dedi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nin anında yanında bulunan salonun yıkımının ardındaki bin 830 metrekarelik bir alanın yeraltı çarşısı ve meydan düzenlemesi için değerlendirileceğini anlatan Özaltun, “Beyşehirli esnaflarımızın ticari alan talebi doğrultusunda yer altı çarşısının üstünde projeye göre 7 dükkandan oluşan bir ticari alan yapacağız. 330 metrekarelik bu ticari alanın dışarıya kalan bin 500 metrekarelik bölümde ise ufak bir otoparkı da olan bir meydan düzenlemesi yapacağız. Yeraltı çarşısının meydanın her iki yanından da antre ve çıkış bölümleri olacak. Burada Beyşehir’e yeni bir meydan kazandırırken, ilk olarak ilçemiz merkezinde bir yeraltı çarşısını Belediye olarak inşa etmiş olacağız. Şehrin en güzel noktalarından birisi olan BSA kanalı kenarında yeni projemizi hayata geçirdikten sonra yaşanan görüş kirliliğini de ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.