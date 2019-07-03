Beyşehir'in Akçabelen Şeker Fasülyesi coğrafi işaret aldı
KONYA (AA) – Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvurusu yapılan Beyşehir'in yöresel ürünlerinden Akçabelen Şeker Fasülyesi’nin coğrafi işaret tescili alındı.
Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, TÜRKPATENT'e coğrafi işaret tescili yapılması için başvurusu yapılan Akçabelen Şeker Fasülyesi’nin (Çetmi) Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanarak tescil edildiği belirtildi.
Tescilin ilçede coğrafi işaret alan tek ürün olması nedeniyle bölge için gurur kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akçabelen şeker fasulyesi yıllardır kendi yerel ismiyle anılmış ve bu güne kadar devam ettirilmiştir. Akçabelen mahallemizde özel iklim, toprak, su, tohum gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretim yapması dikkat çekmektedir. İlçemiz Akçabelen mahallesinde 100 yıldan fazladır atadan kalma tohumlarla geleneksel üretimi yapılan fasulyemiz coğrafi işaret belgesiyle marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu."
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Beyşehir'in Akçabelen Şeker Fasülyesi coğrafi işaret aldı
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