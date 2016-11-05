Beyşehirin ilk modern gasilhanesi Üzümlüye

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi kadar ilçenin en topluluk dış mahallesi olan Üzümlü Mahallesi’ne yaptırılan modern gasilhane tamamlanarak hizmete girdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’in birincil modern gasilhanesinin Üzümlü Mahallesi’ne kazandırıldığını söyledi. Mahalle sakinlerinden gelen gasilhane talebi üstüne egzersiz başlattıklarını gösteren Özaltun, “Üzümlü Mahallemizde afiyet ocağı bahçesinde konuşlandırılan 15 metrekarelik gasilhanenin içerisinde paslanmaz malzemeden 2 morg, 24 saat sıcak su imkanı sağlayacak termosifon, teneşir masası ve dolapları ile bir gasilhane içinde olması gereken ne varsa her şey düşünüldü. Sabit olarak kullanılabileceği gibi talep gelirse mobil olarak da hizmet verebilecek gasilhane Beyşehir’de hizmet anlamında yeniden ilkler arasındaki yerini aldı. Üzümlü mahallemize uğurlu olsun” dedi.

Amaçlarının Belediye olarak acılı günlerinde ailelere bir nebze de olsa tezgâhtar yapabilmek olduğunu vurgulayan Başkan Özaltun, Üzümlü Mahallesi’nde hizmete giren gasilhanenin benzerlerini vakit içerisinde nüfus potansiyeli yüksek olan diğer dış mahallelerde de yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti. Kurum olarak ilçe halkının iyi günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de yanlarında olmaya itina gösterdiklerini vurgulayan Özaltun, cenaze hizmetlerinin lokal yönetimlerin asli görevleri aralarında bulunduğunu hatırlatarak, “O nedenle Belediye olarak cenaze hizmetleri birimimiz 7 gün 24 saat süreyle vatandaşlarımızın emrinde, hizmetindedir. Kurum olarak cenaze çadırı, cenaze nakil işlemleri, kefen desteği, cenaze yakınlarının kabristana taşınması gibi o kadar çok hizmeti vatandaşımızın ayağına dek göndermeye çaba ediyoruz. Gasilhane hizmeti de, belirttiklerimizin arasına dahil ettiğimiz en manâlı hizmetlerden birisi olarak görüyoruz” diye konuştu.