Beyşehirin merkez mahallelerinde sıcak asfalt dönemi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan fakat parke ya da asfalt kaplaması olmayan yollarda kış dönemi öncesi sıcak asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Beyşehir Belediyesi’ne ait sıcak asfalt plentinin faaliyete geçmesiyle birlikte kent merkezindeki yollarda sıcak asfalt çalışmaları baştan hız kazandı. Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir’de asfaltı olmayan yol bırakmayacaklarını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, bu sene içerisinde asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte yolları yazın toz, kışın çamurdan kurtarabilmek için seferber olduğunu bildiren Özaltun, “Asfalt ekiplerimiz, ilçemiz merkezindeki merkez mahallelerinde soğuk asfaltın yanı sıra, manâlı sokak, bulvar ve yollarda sıcak asfalt çalışması da gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, son olarak Yeni Mahalle’de Termiye Çayı’nın her iki yanında kalan yolda mesai yürütüyor. Buradaki altyapısı hazır çiğ yol, kış öncesi sıcak asfalt dökülerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Ekiplerimiz, burada 5 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması yaparken, 263 ton sıcak asfalt kullandı. Altyapı çalışmaları tamamlanan Şehit İbrahim Bey Caddesi’nde de önümüzdeki günlerde kış dönemi gelmeden sıcak asfalt çalışmaları başlayacak” dedi.

Benzer çalışmanın daha önce ilçe merkezindeki altyapısı tamamlanan belli başlı arterler ile öteki merkez mahallelerinde de yürütüldüğünü hatırlatan Özaltun, hedeflerinin ilçe merkezinde yol standartlarını daha kaliteli ve yüksek ülkü getirmek olduğunu, bu yönde çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.