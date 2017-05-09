Beyşehirin park ve bahçeleri kadınlara emanet

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, MESLEK-KUR tarafından son yıllarda hayata geçirilen toplum yararına program kapsamında işe ihtiyacı olan fazla sayıda kişinin öbür ulus kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeye başlandığını söyledi. Toplum Yararına Egzersiz Projesi çerçevesinde personel istihdam edilen kurumlar aralarında Beyşehir Belediyesinin bazı birimlerinin olduğunu da gösteren Özaltun, özellikle Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde son birkaç sene içerisinde fazla sayıda kişinin geçici süreyle de olsa iş imkanı bulduğunu söyledi. Beyşehir Belediyesi bünyesinde bu kapsamda istihdam edilen personelin önemli bir bölümünün kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde bu sene istihdam edilen 31 kadın çalışanın mesai yaptığını açıklama etti.

Beyşehir Belediyesinde 2015 yılında 18, 2016’da 79, bu yıl da 31 kadın işçinin istihdam edildiğini kaydeden Özaltun, bayan istihdamının son dönemde artmaya başlamasının arkasında belediye sorumluluğundaki ilçe genelinde bulunan yeşil alan, park ve bahçelere kadın eli değmeye başladığını belirterek, “Son yıllarda yeşil alan, park ve bahçelerimizi bayan çalışanlarımıza emanet etmeye başladık. Daha önce bu alanlardaki çalışanlarımızın büyük bölümü erkeklerden oluşuyordu. Bayan çalışanlarımız, bu kapsamda mesai yapmaya başlayınca iş verimliliğinin de arttığına şahitlik etmeye başladık. Kadın personelimizin park ve bahçelerdeki çalışmalara elinin değmesiyle, hem bu alanların temizliği hem de çiçeklerin bakımı kadın eli ile daha da güzelleşti. Anadolu’da bir laf vardır; ‘kadın elinin değdiği meslek tamamdır’ diye. İşte bütün bu sözün geçerli olduğunu artık park ve bahçelerin bakım ve temizliğinde de görmeye başladık. Çünkü, kadınlarımız temizleme konusunda daha hassas ve titiz oluyorlar. İşlerini bu anlamda iyi yapıyorlar. Beyşehir’i güzelleştirebilme namına yoğun bir mesai içerisindeler. Bu ilke yeni bir strateji ile artık park ve bahçelerimize kadınlarımızı itimat ediyoruz. Bu birimde çalışan kadınlarımız, hemen hemen ilçemizdeki parkları bir kaneviçe gibi işliyor, estetik ve uyum konusunda bayan eli ve bayan gözünün daha hassas oluşunun kentimize farklı bir görev kazandıracağını düşünüyoruz” dedi.

Başkan Özaltun, kadın çalışanların ilçe genelinde sadece park ve bahçelerde, yeşil alanlarda yok sahanın muhtelif alanlarında mesai yaparken de görülebildiğini belirtirken, “Personelimizi yalnızca parklarda ağaç ve gül diplerinin çapalanması, bahçe ve yol kenarlarının yabani otlardan arındırılması, refüj ve kavşaklarda çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmasında değil, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle taşra mahallelerimizdeki meydanlarda ve öbür alanlarda genel bir mıntıka ve bahar temizliği faaliyetlerinde de görebiliyoruz. Beyşehir Gölü kıyılarında yürütülen saz kesim çalışmasında bile kadın çalışanlarımızın büyük bir emeği laf konusu oluyor” ifadelerini kullandı.