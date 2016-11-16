Beyşehirin yeni adliye sarayı 12 Aralıkta ihaleye çıkacak

Konya’nın Beyşehir İlçesi, yeni modern bir adliye sarayına kavuşuyor.

Beyşehir’de, mevcut adliye hizmet binasının eksik kalması üzerine yeni Adliye Sarayı yapılması için başlatılan incelemeler sürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’e kazandırılacak yeni adliye sarayında ihale sürecinin başladığını belirterek, “Yeni Adliye Sarayı için Hak Bakanlığı Müsteşarlık Teknik İşler Dairesi Başkanlığı aldığımız son bilgilere kadar ihale tarihini belirlemiş bulunuyor. Beyşehir Adliye Sarayı üretim işi 12 Aralık’ta ihaleye çıkacak ve ihaleyi üstlenecek olan yüklenici firmanın 450 yıllık günü içerisinde bitirmesi öngörülüyor. İnşallah 2018 yılında Beyşehir yeni adliye sarayına da kavuşmuş olacak” dedi.

Başkan Özaltun, yeni hazırlanan 11 bin 340 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak adliye sarayı projesinde, 8 mahkeme, 4 duruşma salonu, 8 mahkeme kalemi, hakim, savcı, yargı uzman ve yardımcısı odaları, 4 savcılık kalemi, 4 avukat bekleme salonu ve öteki idari odaların bulunacağını belirterek, “Beyşehir, yapımı tamamlandığında ilçemize uygu bir adliye sarayına inşallah dönemimizde kavuşacak. İlçemize yeni adliye sarayının kazandırılmasında başta AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” biçiminde konuştu.