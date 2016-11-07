KONYA (AA) – Beyşehirli doğaseverler, Erenler Dağı’na tırmandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu olarak 2 bin 300 metre rakıma sahip Erenler Dağı’na doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğanbey Mahallesi sınırlarında bulunan dağın zirvesine kadar tırmandıklarını belirten Büyükkafalı, şunları kaydetti:

“Yaklaşan kış mevsimine rağmen topluluk olarak doğa yürüyüşleri etkinliklerimize ara vermedik. Son doğa yürüyüşümüzü Erenler Dağı’nın zirvesine tırmanarak gerçekleştirdik. Zaman zaman dağın yamaçlarında beyaz örtüyle de karşılaştık. Kar topu oynamanın keyfini çıkardık. Zirvede Türk bayrağı ve topluluğumuzun flamasını açtık. Dağda bulunan tarihi çilehaneler ve erenlerin yattığı mezarlıkları da gördük. Beyşehir Gölü’nün farklı bir açıdan muhteşem manzarasını da izleme imkanı bulduk.”