Beyşehirli esnaftan Barış Pınarı Hareketine anlamlı destek

KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir lokanta işletmecisi, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğin anne ve babalarından harekat boyunca ücret almayacağını duyurdu.

Hacıarmağan Mahallesi'nde işyeri bulunan Sefa Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun bir ilçesinde mütevazi bir işletme olarak Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Düzenledikleri kampanyayı hem sosyal medyada hem de işyerinin camına astıklarını aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda görevli tüm çocuklarımız, bizim kendi evlatlarımızdır. Anne ve babalarının şu anda neler yaşadıklarını iyi biliyoruz. Bizler 'burada huzurlu olalım' diye onlar canlarını tehlikeye atan çocukların anne ve babaları. Doğal olarak da hepimizin, ordumuzun yanında olduğunu göstermek adına bir şeyler yapmalıyız. Biz yerelde mütevazi bir işletme olarak o ailelerden ücret almayacağımızı duyurduk. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Hepimiz gücümüz yettiğince ordumuzun yanında olduğunu göstermeliyiz. Başlattığımız bu kampanya ile onlara moral motivasyon noktasınca zerrece bir katkımız olursa bundan büyük mutluluk duyarız."