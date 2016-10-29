Beyşehirli fotoğrafçılara ödül

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde fotoğrafçılık yapan Seyit Konyalı ve Gökalp Bilici, Kocaeli’nde düzenlenen “göz alabildiğine beyaz” konulu fotoğraf yarışmasında ödül aldığı bildirildi.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada, bir göz hastanesi tarafından düzenlenen yarışmaya katılan topluluk üyesi Konyalı’nın fotoğrafının 4 bin 318 eseri arasından jüri tarafından birinci seçildiği belirtildi.

Topluluk üyesi Bilicinin eserinin ise 2. olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kocaeli’nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren, mansiyon ve sergileme ödülü kazanan isimlere ödülleri verildi. Türkiye’nin prestijli yarışmalarından birisi olan ve geleneksel olarak devam eden yarışmada, Beyşehir’den katılan yarışmacılarımız 4 bin 318 eser arasında dereceye girdi.

Yarışma, bakıp göremediklerimizi, fotoğraf sanatının ve fotoğrafçıların yorumları ile toplumla paylaşmak ve görme organımızın sağlığına dikkat etmemiz gerektiğini, görme bozukluklarının neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekerek bilinçlenmemizi sağlamak amacıyla yapılmıştır. Dereceye giren üyelerimizi tebrik ediyoruz.”