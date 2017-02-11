Beyşehirli milli tekvandocu Avrupa üçüncüsü oldu

KONYA (AA) – Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Antalya’da gerçekleşen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda büyük bayanlarda 53 kiloda üçüncülük elde etti.

Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçesinin yetiştirdiği milli sporculardan Zeliha Ağrıs’ın başarılarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Ağrıs’ın, Antalya Belek’te yapılan şampiyonada PTT Spor Kulübü formasıyla başarıyla mücadele ettiğini ve Türkiye’ye kilosunda üçüncülük derecesini kazandırdığını vurgulayan Çakır, “Beyşehirli milli tekvandocumuz şampiyonada madalya beklediğimiz bir sporcumuzdu. Nitekim, umudumuzu boşa çıkarmadı. 53 kiloda çeyrek finalde mücadele vererek geçmişteki başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Başarısından ötürü kendisini ve ailesini kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, şampiyonada mücadele veren Beyşehirli milli sporcuların her zamanki gibi ümitlerini boşa çıkarmadığını, İrem Baysal’ın ardından Zeliha Ağrıs’ın da Avrupa üçüncüsü olarak kendilerine ilçe olarak büyük bir gurur ve onur yaşattığını dile getirdi.

Özaltun, Ağrıs gibi ilçeden yetişen diğer sporcuların da başarılarının devam etmesinin en büyük arzu ve beklentileri olduğunu kaydetti.