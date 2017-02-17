Beyşehirli milli tekvandocunun başarısı

KONYA (AA) – Antalya’da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda gençler 59 kiloda Türkiye’ye ikincilik kazandıran Beyşehirli milli tekvandocu İrem Baysal’ın başarısı memleketi Beyşehir’de sevinçle karşılandı.

Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporculardan İrem Baysal’ın gençler 59 kiloda ülkesine ikincilik derecesi kazandırdığını söyledi.

Baysal’ın turnuvada derece beklediği isimlerden birisi olduğunu belirten Çakır, sporcusunu elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, Baysal’ın kısa süre önce de Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’ye derece kazandıran bir sporcu olduğunu anımsattı.

Başkan Özaltun, “Beyşehirli milli sporcumuz, bir ayda ülkemize iki derece birden kazandırdı. Hem ülkemizin, hem de ilçemizin gururu oldu. Beyşehir’li sporcularımızın uluslararası müsabakalarda gösterdiği başarılar, bu spor branşında geriden gelen sporcularımıza da güzel örnek teşkil ediyor. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.