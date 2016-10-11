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Beyşehir'li muhtarların Çanakkale gezisi

11 Ekim 2016 Salı, 11:40
Beyşehir'li muhtarların Çanakkale gezisi

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KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi, muhtarlar ve mahalle temsilcileri için Çanakkale ve Bursa gezisi düzenledi.

İki günlük gezi programında Çanakkale destanının yazıldığı yerleri gören muhtarlar, gezi sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Muhtarlar, Çanakkale Şehitleri Anıtı başta olmak üzere, Eceabat, Kilitbahir, Conkbayırı, Anafartalar, Seyit Onbaşı, Namazgah Tabyası, Zığındere Sargıyeri ve 57. Alay Şehitliğini gezdi.

Daha sonra Bursa’ya geçen muhtarlar, Tophane Parkı, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret etti.

Muhtarlar, geziden memnun kaldıklarını belirtti.

Beyşehir Belediyesi Çanakkale gezisi

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