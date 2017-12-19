Beyşehirli off-road pilotları ilçeye kupalarla döndü
Off-Road Yarışlarına katılan Beyşehirli off-road pilotları, S3 kategorisinde Beyşehir’e birincilik ve ikincilik kupası kazandırdı.
Kilis Belediyesi ve Hür-Off-Road Spor Kulübü işbirliği ile Mehmet Sanlı Mahallesi, TOKİ konutları ile 7 Aralık Üniversitesi arasında oluşturulan parkurda düzenlenen yarışlara Beyşehirli off-road pilotlarının da aralarında olduğu Konya, Ankara, Sakarya, Niğde, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana illerinden gelen 27 spor kulübüne mensup 70 sporcu katıldı. Beyşehir Belediyesi Off-Road Kulübünden Abdullah Şam ile kardeşi Haceli Şam’ın da katıldığı yarışlarda, çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya konulan mücadele izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Beyşehir Belediyespor Off-Road Kulübünden yarışlarda birincilik mücadelesi veren Abdullah Şam S3 klasmanında ipi göğüsledi. Aynı kategoride ağabeyi ile birlikte birincilik mücadelesi veren Haceli Şam ise ikinci oldu. Kürsüye çıkan Beyşehirli sporculara, yarışlar sonunda kupaları dereceye giren diğer isimler ile birlikte düzenlenen ödül töreninde verildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Kilis’teki yarışlarda Beyşehir’i başarıyla temsil eden Abdullah-Haceli Şam kardeşleri kutladı.
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