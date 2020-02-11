Beyşehirli öğretmenler İtalya'dan döndü
KONYA (AA) – Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında İtalya'nın Milano kentine giden Beyşehir'de görev yapan öğretmenlerin ilçeye döndükleri bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulunda görevli öğretmenlerin Erasmus projesinin ikinci hareketliliğini tamamladığı bildirildi.
Açıklamada, öğretmenlerin Erasmus+Programı KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları faaliyeti kapsamında yürütülen "Her sağlıklı zihinler eşitlik saygı=mutlu çocuklar" isimli projenin İtalya'da düzenlenen ikinci toplantısına katılmak üzere bir süre önce İtalya'nın Milano şehrine gittikleri belirtildi.
Kentteki İstituto Compensivo Armondo Diaz ilkokulunun ev sahipliğinde yapılan toplantılara Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulunun yanısıra proje ortağı olan İspanya, Kuzey İrlanda, İtalya ve Kanarya Adaları'ndan da birer ortak kurumun öğretmenleri aracılığıyla katıldığı ifade edilerek şöyle denildi:
"Erken çocukluk eğitiminin her düzeyi için kapsayıcı ve uygun pedagojik yeterlilikler geliştirmek amaçlanan projede, katılımcı öğretmenlerimiz ev sahibi okulumuzda gözlemlerde bulunmuşlar, sunumlar yapmışlar ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. CLIL (Dil ve İçeriği Bütünleştiren Öğrenim) yöntemini başarıyla uygulayan ev sahibi kurumumuzda; öğrenme ve öğretmen etkinlikleri, kültürel değerler, tarihi ve doğal güzellikler tanıtımı, Milano’nun tarihi eserlerini ve müzelerini ziyaret, okul eğitsel müzik ve dans grubu gösterileri, öğrenci sunumları, öğretmenlerin ders yöntem ve teknikleri paylaşımı, proje toplantıları gibi aktiviteler düzenlenmiştir. Projenin bir sonraki hareketliliği 5 -9 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumumuz Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulumuzun ev sahipliğinde düzenlenecektir."
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