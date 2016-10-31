Beyşehirli sporcunun başarısı sevinçle karşılandı

KONYA (AA) – Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın, Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Open Tekvando Turnuvası’nda 53 kiloda birinci olması memleketi Beyşehir’de sevinçle karşılandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehirli milli sporcu Zeliha Ağrıs’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Ağrıs’ı, 2020 olimpiyatlarında görmeyi çok arzu ettiğini ifade eden Özaltun, “İnşallah olimpiyat oyunlarına katılarak burada da Türkiye adına büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.” dedi.

Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise 30 ülkeden çok sayıda milli sporcunun katıldığı Uluslararası Serbia Open 2016 Turnuvası’nın 2020 Olimpiyatlarına katılabilme adına puan toplama mücadelesinde büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

2020 Olimpiyatlarına katılabilmek için ter döken Beyşehirli milli sporculardan birisi olan Ağrıs’ın, uluslararası bu turnuvada ilk turu geçtiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

“Ağrıs ikinci turda Hırvat, çeyrek finalde İtalyan, yarı finalde Alman ve final müsabakasında da Litvanyalı rakibini yenerek kilosunda altın madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz, elde ettiği bu birincilikle puan hanesine yeni puanlar ekleyerek olimpiyatlar yolunda önemli bir adımı geride bırakmıştır. Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da birçok başarıya imza atan milli tekvandocumuzu 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele ederken görmek en büyük hedefimiz.”