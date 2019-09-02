Beyşehirli tekvandocunun başarısı sevinçle karşılandı
KONYA (AA) – Macaristan'da sona eren Gençler Kikck Boks Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu, ilk kez giydiği milli forma ile elde ettiği başarıyla hem ülkenin, hem de yaşadığı ilçenin gururu oldu.
Macaristan'ın Györ kentinde 24 Haziran'da başlayan ve 1 Eylül'de tamamlanan Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veren Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nun 50 kiloda Avrupa üçüncüsü olması, memleketi Beyşehir'de sevinçle karşılandı.
Milli takım antrenörü ve Beyşehir Sevinç Kardeşler Spor Kulübü antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, Zeliha'nın milli takım ile katıldığı ilk şampiyona olduğunu hatırlatarak, "Katıldığı şampiyonada ülkemize Avrupa üçüncülüğü derecesi kazandıran sporcumuzu tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, yakın gelecekte yine ilçemize, ilimize ve ülkemize daha nice başarılar kazandıracak." dedi.
Avrupa üçüncüsü sporcu Çavuşoğlu ise daha öncesinden Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası dereceleri bulunduğunu vurgulayarak, "Gönül isterdi ki, burada İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmek kısmet olsun ama nasipten öteye yol yok. İlk defa giydiğim milli forma ile Avrupa üçüncülüğü nasip oldu. Seneye dünya şampiyonasına da sıkı bir şekilde hazırlanarak orada dünya şampiyonluğuna ulaşmayı çok arzu ediyorum. Beni yetiştiren antrenörüm Ömer Sevinç'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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