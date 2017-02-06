BİK Sivas Müdüründen ziyaretler

SİVAS (AA) – Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Müdürü Sabri Karakaya, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy’u makamında ziyaret etti.

BİK’ten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı İrcal ile İl Emniyet Müdürü Aksoy’u ziyaret eden Karakaya, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karakaya, gazetelerin ilgili mevzuata uygun olarak yayın hayatlarını sürdürmeleri için çalıştıklarını, kurumlar ile gazeteler arasında köprü görevi üstlendiklerini aktardı.

İcral ve Aksoy da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.