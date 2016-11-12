Bilal Erdoğan, Nevşehirde

Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı ve TÜRGEV Idare Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, önce Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret etti. Buradaki ziyarette, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Kurnaz’ün yanı sıra bir takım AK Partili yöneticiler ile birlikte bazı sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri de bulundu. Eğitim ve spor alanında etkin hizmetler yürüten Bilal Erdoğan’a çalışmalarında başarılar dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına, Avanos el sanatları ürünlerinden biri olan ve üzerinde nazar ağacı figürü yer alan çanak tabak ibraz etti.

ERDOĞAN NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİ’Nİ GEZDİ

Bilal Erdoğan daha sonra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu’da yaptırılan son Külliye olarak da bilinen Nevşehirli Güvey İbrahim Paşa Külliyesi’ni gezerek Belediye Başkanı Hasan Ünver’den Kurşunlu Cami, Medrese, Aşevi, Sıbyan Mektebi, Kervansaray ve Hamamdan oluşan Nevşehirli Güvey İbrahimpaşa Külliyesine ilişkin olarak bilgiler aldı.

Erdoğan, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile işbirliği halinde yapım çalışmaları devam eden Cumhuriyet döneminin Nevşehir’deki en büyük Külliyesi konumundaki Nevşehir Külliyesi’ni de gezdi. Belediye Başkanı Hasan Ünver, açık ve kapalı mekanlarıyla 11 bin 500 kişinin benzer anda ibadet edebileceği cami, gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye evi, 500 şahsiyet konferans salonu, alimler misafirhanesi, kütüphane ve dini eğitimlerin gerçekleştirileceği dağıtılmış sosyal donatıların bulunacağı Nevşehir Külliyesi ile ilgili Bilal Erdoğan’a data verdi.

Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte, sonradan Nevşehir’in tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.