Bilal Erdoğandan ETÜye ziyaret

“Istikamet Üzere” konferansı için Erzurum’a gelen Bilal Erdoğan’ı Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı makamında ağırladı. Ziyarette, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet hazırlanmış bulundu. Rektör Prof. Dr. Yaylalı’dan, ETÜ’nün kurulum süreci, gelişimi, yapılaşma faaliyetleri ve akademik-sosyal çalışmaları hakkında veri alan Bilal Erdoğan, yapılan özverili çalışmaları takdire şayan bulduğunu açıklama etti. Cana Yakın bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Muammer Yaylalı konuklarına yapılan özverili incelemeler sonucunda ETÜ’nün kısa sürede öncü üniversiteler aralarında olmayı hedeflediğini belirtti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek armağan takdiminde bulundu.