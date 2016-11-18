Bilge Mübadil Lütfü Karadağ vefat etti
Lozan Mübadilleri Vakfı(LMV) mütevelli heyet üyesi Karadağ, 1 Mayıs 1914 tarihinde doğmuş, Yunanistan’la 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele Sözleşmesi gereği 1924 yılında Pendik’e iskan edilmişti. Lozan Mübadilleri Vakfı mütevelli heyeti korosunun en kıdemli üyesi olan.
Lozan Mübadilleri Vakfı(LMV) mütevelli heyet üyesi Karadağ, 1 Mayıs 1914 tarihinde doğmuş, Yunanistan’la 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele Sözleşmesi gereği 1924 yılında Pendik’e iskan edilmişti.
Lozan Mübadilleri Vakfı mütevelli heyeti korosunun en kıdemli üyesi olan 102 yaşındaki Karadağ, bugün hayatını kaybetti. Lütfü Karadağ Pazar günü öğle namazına müteakip İstanbul Maltepe’deki Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.