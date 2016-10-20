“Bilgiden Bilince Üniversite Misyonumuz” konferansı

KONYA (AA) – Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Hayatta öğrencilerimi evlatlarımdan hiç ayırmadım. Öğrencilerin her biri evlatlarımızdır. Birçok görevde bulundum ama hocalık, en onurlu olarak gördüğüm makamdı. Bütün makamlar geçicidir, hocalık bakidir.” dedi.

Davutoğlu, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Bilgiden Bilince Üniversite Misyonumuz” konulu konferansta öğrencilere hitap etti.

Dünyanın her köşesinde talebeleri olduğunu belirten Davutoğlu, Malezya’da öğretim üyeliği yaptığı sırada 86 ülkeden öğrenciye hocalık yaptığını dile getirdi.

Yıllar sonra yurt dışı temaslarında bu öğrencileri karşısında gördüğünde onları hep ilk günkü halleriyle hatırladığını anlatan Davutoğlu, “Türkiye’de geçtiğimiz hafta talebelerimle birlikteydim. Onları görünce de aynı duyguları yaşadım. Hayatta öğrencilerimi evlatlarımdan hiç ayırmadım. Öğrencilerin her biri evlatlarımızdır. Birçok görevde bulundum ama hocalık, en onurlu olarak gördüğüm makamdı. Bütün makamlar geçicidir, hocalık bakidir. Dünyada üç koku beni çok etkilemiştir. Bunlar, evlat kokusu, kitap kokusu ve sınıfı dolduran öğrenci kokusudur.” diye konuştu.

– “Temel meselemiz; insan kaynağımızın kalitesini yükseltmektir”

Davutoğlu, dünyada küreselleşme ile her şeyin mahiyet değiştirmeye başladığını, dünyanın bu anlamda büyük bir zihniyet dönüşümünün içerisine girdiğini vurguladı.

Bu büyük zihniyet dönüşümü doğru anlanamazsa, insanoğlunun bilgiyle olan ilişkisi ve eğitim kurumlarının doğru anlaşılamayacağına işaret eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Modernize ile küreselleşme arasındaki geçişi, sizler küreselleşmenin daha yoğun olduğu dönemde yaşadınız. Bu zihniyet dönüşümünü ancak doğru düşünerek anlayabilirsiniz. Statik değil dinamik düşünmeliyiz. Dinamik düşünürken de bir taraftan bilginin tarih boyunca nasıl inşa edildiğini de çok iyi görmeliyiz. Hep vurguladığımız bir husus var. Türkiye’nin bugün geldiği kalkınmayı bir üst aşamaya taşıyabilmesi için insan kaynağının niteliğini değiştirmekten başka aracı yoktur. Bugün en temel meselemiz, insan kaynağımızın niteliğini ve kalitesini yükseltmektir. İnsanımızdaki cevheri keşfettik. Özgüven aşılayınca yapamayacağı işin olmadığını gördük. Son yıllarda birçok alanda devrim yaptık. Ama en büyük devrimi özgüven aşılamakta gördük. Türkiye’nin başını kaldıracak, ufkunu genişletecek sizlersiniz. Sizden sonrakilere de daha güçlü bir Türkiye bırakmak için özgüvene sahip olup, kendinizi kararlı bir şekilde yetiştirmeniz gerekiyor.”

Konferansa, Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, SÜ Rektörü Mustafa Şahin, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.