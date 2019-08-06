Bilgin'den Başsavcı Uğurlu'ya ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yaz kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilgin, Uğurlu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Uğurlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri Sivas'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Uğurlu ayrıca kentteki bütün kamu kurum ve kuruluşlar ve STK'lar ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirterek, Sivaslı vatandaşlara bütün kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargı hizmetlerinde de kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ziyarette Bilgin'e Özbelsan AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu da eşlik etti.