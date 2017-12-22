Bilim Kurdu’nda ortaokul öğrencilerine tıp dersi
KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından karşılanan 30 çocuk, oyunlarla tanışıp programa başladı. Yrd. Doç. Dr. Füsun Sunar tarafından Tıbbi Beceri Laboratuvarında maketlerle hasta bakım ilkeleri ve hijyen eğitimi verildi. Çocuklar, Anatomi Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. Şerife Alpa’nın anlattığı sistemlerin anatomisini dinlediler. Ardından hücre çeşitleri ve mikroskopla preparat incelemelerini Araştırma Görevlisi Seda Çetinkaya ile Araştırma Görevlisi Semih Tokak’tan dinleyen ve büyük bir ilgiyle mikroskoplardan preparat inceleyen çocuklar daha sonra üniversiteden ayrıldı.
Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ projesi kapsamında akılcı ve stratejik düşünmeyi bilen, problem üretmeyip çözen araştırmacı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında aylık olarak yayınlanan Bilim Kurdu dergisi ve yine aylık olarak yapılan Bilim Günleri etkinlikleri kapsamında öğrenciler KTO Karatay Üniversitesi’nde ‘Tıp’ temalı bir gün geçirdi. Meram Belediyesi’nin başlattığı ve KTO Karatay Üniversitesi’nin bilim etkinliklerine ev sahipliği yaptığı proje kapsamında, Konya’da TEOG sınavında üstün başarı gösteren okullarda öğrenim gören 5. 6. sınıf grubundaki öğrencilere, her ay bilimin farklı bir alanıyla ilgili eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ilk tema matematik olarak belirlenmiş ve KTO Karatay Üniversitesinde eğitim programı gerçekleştirilmişti.
Projenin sonraki programının “mühendislik” temalı olması planlanırken Bilim Kurdu-Mühendislik programında KTO Karatay Üniversitesinin ev sahipliğinde farklı mühendislik alanları çocuklara tanıtılacak ve çocukların uygulamalar yapmaları sağlanacak.
-
Asırlık Herkül
-
Uludağ’da şaşkına çeviren ayak izleri
-
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
-
81 ilde Huzur Uygulaması: Bin 159 kişi yakalandı
-
Kamyonetle belediye otobüsü böyle çarpıştı
-
Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.