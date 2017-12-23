Bilim meraklıları Konya’da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, önemli bir bilimsel etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. “STEM & Makers Fest /Expo 2017” Konya’da binlerce bilim meraklısını bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Konya Bilim Merkezi’nin Türkiye’deki bilim merkezleri içerisinde lider konumda olduğuna dikkat çekerek, “Yurtdışına da gittiğimizde Konya Bilim Merkezimizi örnek olarak gösteriyoruz. Konya’mız bilim ve irfanın merkezidir. Günümüzün Mevlanaları, günümüzün Sadreddin Konevileri ile bilim Konya’da lider durumda. Bunun daha da güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ile Stem & Makers Fest/Expo Başkanı Gültekin Çakmakçı da yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından bazı üniversitelerden gelen akademisyeneler bilim üzerine çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlikler sırasında öğretmenler, öğrenciler ve tüm halk için gerçekleştirilen robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım gibi alanlarda olmak üzere 35 farklı atölye çalışması 175 farklı oturumda gerçekleştirildi. Robotik ve kodlama atölyelerinin yoğun ilgi gördüğü festivalde; PISA ve TİMSS sınavlarına yönelik soru yazma atölyesi de yer aldı.

Katılımcılar, aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi’nin sergi salonlarındaki STEM ve Maker alanlarında gün boyunca bilim ile dolu bir gün geçirme imkanı buldu.