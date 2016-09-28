Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik:

– “Kırıkkale’de ‘Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ kurulması için gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor”

KIRIKKALE (AA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kırıkkale’de “Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulması için gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Çelik, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay ile Kırıkkale Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti.

OSB’de incelemelerde bulunan ve güneş enerjisi paneli üreten bir firmayı ziyaret eden Hasan Ali Çelik, firma yetkilisinden çalışmaları ve üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı.

Çelik, daha sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı da ziyaret etti.

Son olarak AK Parti İl Başkanlığı’na giden Hasan Ali Çelik, burada yaptığı açıklamada, OSB’de yaptığı incelemeler sonrasında Kırıkkale sanayisi hakkında daha geniş bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Çelik, Kırıkkale’nin Ankara’ya yakın olması sebebiyle yatırımcı çekebilecek potansiyele sahip bir şehir olduğunu belirterek, “Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi hemen hemen dolmuş durumda. Kırıkkale’de ‘Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ kurulması için gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kırıkkale, daha çok sanayi alanına sahip olabilecek potansiyelde bir şehir. Bakanlığımız bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır.” diye konuştu.