Ana Sayfa   >   Genel   >   Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneğinden İstanbuldaki saldırıya kınama

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneğinden İstanbuldaki saldırıya kınama

 Kaynağı ne olursa olsun, PKK, PYD, FETÖ veya DAEŞ, hiçbir terörist hücum ülkemizin serbest, demokrasi, rahat ve kardeşlik yönündeki adımlarını durdurumayacaktır.

11 Aralık 2016 Pazar, 13:57
bilim-ve-teknoloji-stratejileri-derneginden-istanbuldaki-saldiriya-kinama

Benzer Konular

ahmet-davutoglu-ktbyi-ziyaret-etti
Ahmet Davutoğlu, KTByi ziyaret etti
istanbul-besiktastaki-sehitlerimizin-isimleri-ve-memleketleri-belli-oldu
İstanbul Beşiktaştaki şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
sisli-etfalde-umutlu-bekleyis-suruyor
Şişli Etfalde umutlu bekleyiş sürüyor

 Kaynağı ne olursa olsun, PKK, PYD, FETÖ veya DAEŞ, hiçbir terörist hücum ülkemizin serbest, demokrasi, rahat ve kardeşlik yönündeki adımlarını durdurumayacaktır. Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneği (BTS) olarak terörle kararlılıkla ve çok yönü olan olarak çaba eden devletimizi ve hükümetimizi tüm gücümüzle destekliyoruz. Devletimizin terörün, terör örgütlerinin ve bunlara destek verenlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Bu güç günlerimizde milletimizi dayanışmaya ve hainlere karşı yekvücut olmaya ziyafet ediyoruz.

Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ivedi şifalar ve milletimize dayanıklılık niyaz ediyoruz. 

assam tüzüğü haberler TÜBİTAK TÜİK tüzük

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet