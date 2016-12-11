Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneğinden İstanbuldaki saldırıya kınama

Kaynağı ne olursa olsun, PKK, PYD, FETÖ veya DAEŞ, hiçbir terörist hücum ülkemizin serbest, demokrasi, rahat ve kardeşlik yönündeki adımlarını durdurumayacaktır. Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneği (BTS) olarak terörle kararlılıkla ve çok yönü olan olarak çaba eden devletimizi ve hükümetimizi tüm gücümüzle destekliyoruz. Devletimizin terörün, terör örgütlerinin ve bunlara destek verenlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Bu güç günlerimizde milletimizi dayanışmaya ve hainlere karşı yekvücut olmaya ziyafet ediyoruz.

Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ivedi şifalar ve milletimize dayanıklılık niyaz ediyoruz.