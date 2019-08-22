Bilinçli tarımla mısır verimi katlandı
İSTANBUL(AA) – Son yıllarda yoğunlaştığı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten GÜBRETAŞ, bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamında “Bilinçli üretici kazanır” sloganıyla düzenlediği kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalardan biri de Kahramanmaraş’taki bir mısır tarlasında yapıldı. Kahramanmaraş’ta model üretim alanı çalışmasında, toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak geliştirilen bitki besleme programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre oldukça yüksek bir sonuç elde edildi.
GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin oluşturduğu bitki besleme programıyla Kahramanmaraş’ta önder üreticiye ait 10 dekarlık alanda yapılan deneme ekiminin sonuçları, Onikişubat ilçesinde düzenlenen Hasat Günü etkinliğinde paylaşıldı.
TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl mısır tarımında Türkiye verim ortalaması dekar başına 653,9 kg olarak gerçekleşti. Bu oran Kahramanmaraş il genelinde 840 kg/da olurken, GÜBRETAŞ’ın model tarla çalışması yaptığı Onikişubat ilçesinde 1.100 kilogram/dekar civarında gerçekleşmekteydi. GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sene başından itibaren örnek uygulamanın yapıldığı mısır tarlasında ise bu yıl dekar başına 1.730 kilogram üzerinde ürün elde edilerek bölge ortalamasının yüzde 50 ve Türkiye ortalamasının 2,5 kat üzerinde bir verime ulaşıldı. Hasat Günü’nde çıkan bu sonuç, arazi sahibinin de yüzünü güldürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen arazi sahibi Bekir Daşcı, bu yıl bölgedeki ortalamanın 1.050-1.100 kilogram/dekar civarında olduğunu belirterek, uygulama yapılan tarlasında hiç ummadığı bir verim aldığını kaydetti.
1.730 kilogram verimi görünce çok mutlu olduğunu belirten Daşcı, “Bize bilinçli tarım yaptıran, toprak analizinden hasat zamanına kadar destek olan GÜBRETAŞ ekibine çok teşekkür ediyorum. Çiftçilere de bu uygulamayı devam ettirmelerini tavsiye ediyorum” değerlendirmelerinde bulundu.
Hasat Günü etkinliğinde deneme alanının planlanması ve takibinde görev yapan GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri, model tarlada yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Araziden alınan toprak numunelerini GÜBRETAŞ laboratuvarında analiz ettikten sonra bu verilere göre gübreleme programı oluşturup üretici ile paylaşan ziraat mühendisleri, uygulamaların her aşamasında tarla sahibinin yanında olarak teknik desteği sürdürdüler.
Bilinçli tarım için mutlaka toprak analizi yapılmasını öneren GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, yapılan analiz sonucunda verilen gübreleme tavsiyelerine uyulması ve gübre tedariklerinin toprak analizi sonuçlarına göre yapılması gerektiğini belirttiler. Programın sonunda mısır tarlası incelemesi sırasında ziraat mühendisleri tarafından üreticilerin ve misafirlerin soruları da yanıtlandı.
Kahramanmaraş’taki etkinliğe GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ile bölgedeki önder üreticilerinden oluşan tarım paydaşları katıldı.
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