Bilinçli tüketici hakkını aldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde aldığı cep telefonunu kısa bir süre sonradan arızalanması nedeniyle yetkili servise gönderen Zekeriya Karabulut, yetkili servisin ‘kullanıcı hatası’ diyerek 210 TL ücret istek etmesi üzerine Alıcı Hakem Heyetine başvurdu. Yaptığı başvurunun yaklaşık 10 aylık bir sürecin arkasında lehine sonuçlanmasıyla telefonun fatura bedeli olan 696 TL’yi firmadan geri bölge Zekeriya Karabulut, tüketicilerin haklarını sonuna kadar araması çağrısında bulundu.

Kendisine ayıplı bir cep telefonu satıldığı gerekçesiyle Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvuruda yer alan Zekeriya Karabulut tüketicilerin haklarının yasalarla koruma altına alındığını söyledi.

“‘Kullanıcı hatası’ diyerek para istek ettiler”

Üç çocuk babası 42 yaşındaki Zekeriya Karabulut bilinçli bir alıcı olarak hakkını ardına kadar aradığını belirterek, “21 Eylül 2015 tarihinde satın aldığım cep telefonunu kısa bir zaman kullandıktan sonra arıza yaptı. Ürünü yetkili servise gönderdim ama yetkili servis kadar ‘kullanıcı hatası’ olduğu gerekçesi ile benden 210 TL aidat istek edildi. Telefonu tanıtma ve kullanım kılavuzunda bulunan hususlara uygun bir şekilde kullandığım halde servis tarafından yenileme ücreti talep edilmesi üzerine; fatura bedeli olan 696 Türk Lirası ücretin iade edilmesi talebi ile Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundum. Heyet kadar yapılan incelemeler ardından 22 Temmuz 2016 tarihinde lehime bir Hakem Heyeti Kararı çıktı. Bir De firma, on beş jurnal hukuki sürede itiraz etmediği için ürünün fatura bedelini geri alma hakkım kesinleşti. Akabinde 696 Türk Lirası ücretin iadesi işyeri tarafından gerçekleştirildi. Burada bahsetmek istediğim başlıca konu, iadesini aldığım finansal değerin azlığı veya çokluğundan ziyade tüketici olarak haklarımızın yasa ile korunduğunun mesajını verip, yasalar çerçevesinde haklarımızı aramaya desteklemek.” dedi.

“Toplum olarak hukuki haklarımızı bilmiyoruz”

Tüketicilerin haklarının yasalarla koruma altına alındığını belirten Karabulut, “Toplum olarak hukuki haklarımızı birçoğumuz bilmemekteyiz veya bir kısmımız ayıplı mülk alımlarında satıcıya ayıp olur düşüncesi ile hakkımızı aramamaktayız. Oysaki 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun biz tüketicilere birçok yargı tanımıştır. Bilinçli alıcı olarak seçimlik haklarımızı ve bu haklarımızı hangi hallerde kullanabileceğimizi belirtmenin yardımsever olacağını düşünmekteyim. Şöyle ki; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 11’inci maddesinde seçimlik haklarımız dobra dobra belirtilmiştir. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda alıcı, satılanı geri vermeye hazırlanmış olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satmak bedelinden indirim isteme, fazla bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait almak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve olanak varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme gibi seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici seçimlik haklarını, malın ayıplı olması durumunda ilk altı ay içerisinde, malın garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması halinde, tamirinin muhtemel olmadığının anlaşılması hallerinde ve tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda kullanabilir.” biçiminde konuştu.

Karabulut ayrıca tüketiciyi koruma adına çıkarılan kanundan nedeniyle kendilerine bu olanakları karşılayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, Manisa Valiliği-Ticaret İl Müdürlüğü İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.

Sadık Cangel