BİLİR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERLE TARIM FUARINI GEZDİ
Bilir Özel Eğitim ailesi, öğrencileri ve velileri olarak tarım fuarını gezdi. Orada bulunan tarım aletlerini, bu aletler sayesinde tarlalarda yetişen ürünlerin işlenip soframıza gelme aşamalarını birebir inceledi. Yoğun ilginin bulunduğu fuar alanında bulunan stantlardaki ürünlerden öğrencilere ve velilere tanıtıldı.
“ Köylü Milletin Efendisidir “ sözü saygıyı ve “ köylünün “ yaptığı icraatlara daha dikkatli bakma gerekliliğini ortaya çıkarır. Efendi sözcüğü ise “ kendi kendine “ yetebilme olarak düşünülebilir. Bu sözün ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu tarım fuarında keşfetildi.
Kurum Müdürü Saliha Gülcü “Tarım ile uğraşmak, insanın geçimini tarım ile sağlaması birçok kolaylığı birlikte getirmektedir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılaması açısından tarımla uğraşan kişi bu ihtiyaçlara doğaya yakınlığından kolayca çözüm bulabilmektedir. Üstelik tarımla uğraşan ‘köylü’ nün sınırsız ihtiyaçları bulunmamaktadır. Buna mukabil, şehir insanın ihtiyaçları da istekleri de sonsuzdur. “köylü” nün mevcut ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi, özellikle söz konusu ihtiyaçların kaynağına birebir sahip olması, (sahip olmasa bile o kaynaklara yakınlığı) kapitalizme en baştan muhtaç olmamasını ortaya çıkarır. Lakin işleyen düzen ve Türkiye’nin sahip olduğu kaynaklar düşünüldüğünde “köylü” nün yeryüzündeki her türlü kıtlığa (ülkeler arası ticari anlaşmalar, ekonomik gidişatlar, sanayi toplumunun sağlam para kaynaklarında işlerin yolunda gitmemesi) hiç bir şekilde boynu bükülmeyecek, zaruret halinde kalmayacaktır. Dolayısıyla “köylü” kimseye muhtaç olmadan, kimsenin avucunun içine bakmadan ihtiyaçlarını -yeri geldiğinde başkalarının da ihtiyaçlarını-karşılayabilecek durumdadır. Bu bakımdan “köylü” kendi değirmenini kendi döndürebilmekte, kendi yağında kavrulabilmektedir. Bu da “köylü” yü her bakımdan modern yaşamdan ayırır.” Diyerek sözlerini tamamladı.
A.ARAN
-
ÇUMRA’DA 14 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN DAVASINDA SANIKLARA CEZA YAĞDI
-
AKDENİZ BİSİKLET TURU’NDA ZAFER TORKU’NUN
-
ÖRNEK PROJEYLE MERAM DAHA DA YEŞİLLENİYOR
-
ÖZEL SEHA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ TATBİKATTA HEYECANLI ANLAR YAŞADI
-
NURİ TÖMTÖM İLKOKULUNDA MEYVE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
-
BİLİR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERLE TARIM FUARINI GEZDİ
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]