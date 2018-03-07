BİLİR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERLE TARIM FUARINI GEZDİ

Bilir Özel Eğitim ailesi, öğrencileri ve velileri olarak tarım fuarını gezdi. Orada bulunan tarım aletlerini, bu aletler sayesinde tarlalarda yetişen ürünlerin işlenip soframıza gelme aşamalarını birebir inceledi. Yoğun ilginin bulunduğu fuar alanında bulunan stantlardaki ürünlerden öğrencilere ve velilere tanıtıldı.

“ Köylü Milletin Efendisidir “ sözü saygıyı ve “ köylünün “ yaptığı icraatlara daha dikkatli bakma gerekliliğini ortaya çıkarır. Efendi sözcüğü ise “ kendi kendine “ yetebilme olarak düşünülebilir. Bu sözün ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu tarım fuarında keşfetildi.

Kurum Müdürü Saliha Gülcü “Tarım ile uğraşmak, insanın geçimini tarım ile sağlaması birçok kolaylığı birlikte getirmektedir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılaması açısından tarımla uğraşan kişi bu ihtiyaçlara doğaya yakınlığından kolayca çözüm bulabilmektedir. Üstelik tarımla uğraşan ‘köylü’ nün sınırsız ihtiyaçları bulunmamaktadır. Buna mukabil, şehir insanın ihtiyaçları da istekleri de sonsuzdur. “köylü” nün mevcut ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi, özellikle söz konusu ihtiyaçların kaynağına birebir sahip olması, (sahip olmasa bile o kaynaklara yakınlığı) kapitalizme en baştan muhtaç olmamasını ortaya çıkarır. Lakin işleyen düzen ve Türkiye’nin sahip olduğu kaynaklar düşünüldüğünde “köylü” nün yeryüzündeki her türlü kıtlığa (ülkeler arası ticari anlaşmalar, ekonomik gidişatlar, sanayi toplumunun sağlam para kaynaklarında işlerin yolunda gitmemesi) hiç bir şekilde boynu bükülmeyecek, zaruret halinde kalmayacaktır. Dolayısıyla “köylü” kimseye muhtaç olmadan, kimsenin avucunun içine bakmadan ihtiyaçlarını -yeri geldiğinde başkalarının da ihtiyaçlarını-karşılayabilecek durumdadır. Bu bakımdan “köylü” kendi değirmenini kendi döndürebilmekte, kendi yağında kavrulabilmektedir. Bu da “köylü” yü her bakımdan modern yaşamdan ayırır.” Diyerek sözlerini tamamladı.

A.ARAN