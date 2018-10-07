Bilkent Sanat Sokağı müzayedeyle açıldı

ANKARA (AA) – Bilkent Sanat Sokağı 2018-2019 sezonu, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatsever ve koleksiyonerin katılımıyla RC Sanat Galerisi'nde düzenlenen büyük müzayedeyle açıldı.

RC Sanat Galerisi kurucusu ve küratör Rahmi Çöğendez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilkent Sanat Sokağı'nın 10'uncu yılını önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzayedeyle açmaktan ve sanatseverlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çöğendez, 2008'de "Her duvar bir orijinali hak eder" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Sanatın her devirde bir yatırım aracı olduğunu artık herkes kabul ediyor. Bu anlamda ben bütün sanatseverleri koleksiyoner olmaya davet ediyorum." dedi.

Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği müzayedede, çağdaş resmin öncülerinden Burhan Doğançay, Adnan Turani, Haluk Evitan, Fikret Otyam, Nuri Abaç, Mustafa Ayaz, Yusuf Bilge, Yalçın Gökçebağ, Vladimir Kovalevskiy, Sergey Lipavsky, Spyros Georgas ve Yakup Cem gibi sanatçıların eserleri yer aldı.

İranlı sanatçı Yakup Cem’in dünyaca ünlü "Abdülhamit" tablosunun da satışa sunulduğu 62 eserden oluşan müzayedede Burhan Doğançay'ın "Koleksiyon" adlı eseri 65 bin Türk Lirasına alıcı buldu.

Yakup Cem'in oğlu oğlu Şehriyar Cem'in eseri 5 bin Türk Lirası karşılığında satıldı.

Müzayedede sokak hayvanları yararına satışa sunulan 2 eser de alıcı buldu.