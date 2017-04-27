BİLSEM öğrencileri büyük boyutta 3D yazıcı üretti

SİVAS (AA) – MERVE TOPUZ – Sivas Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim gören 12 lise öğrencisi, emsallerinden daha büyük boyutta olan 3D yazıcı üretti.

BİLSEM öğrencisi 12 liseli, proje koordinatörü bilgisayar öğretmeni Serdar Gülümser’in öncülüğünde 3D yazıcı üretmek için kolları sıvadı. Sivas ve Kayseri’deki çeşitli fabrikalardan yazıcı için gerekli bazı parçaları temin eden öğrenciler, yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın sonunda 57 santimetre yüksekliğinde, 37 santimetre genişliğinde 3D yazıcı prototipi imal etti.

Boyutları piyasadaki emsallerinden çok daha büyük olan ve “BİLSEM MAKER” adı verilen yazıcı, yaklaşık 3 bin 500 liraya mal oldu.

Tasarımdan montajına kadar bilgisayar öğretmeni Gülümser’in rehberliğinde özgün bir ürün ortaya çıkaran öğrenciler, yazıcıdan ilk olarak “stres çarkı” yaptı. Proje için patent başvurusu yapmaya hazırlanan öğrenciler, ürünü önce Sivas, daha sonra da Türkiye pazarına sürmeyi hedefliyor.

Serdar Gülümser, 3D yazıcının özgün bir proje olduğunu, çiziminden tasarımına kadar öğrencileriyle yaptıklarını belirtti.

Gülümser, projeyi önce kafalarında tasarladıklarını, daha sonra bilgisayarda çizimlerini yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

“Dışarıdan herhangi bir yardım almadan tamamen bize ait olan çizimlerle makinemizi tasarladık. 4-5 ay gibi bir sürede çizimleri tamamladık. Sonra montaj aşmasına geçtik. Kestik, deldik, bir sanayici gibi çalıştık. Projemizde özgün olan kısım ise birçok 3D yazıcı çok küçük boyutlarda, biz çok büyük bir yazıcı yaptık. Birçok yazıcıda 3-4 seferde ayrı ayrı çıkarılması gereken ürünü, biz bu yazıcıda tek seferde çıkarabiliyoruz. 5 birim hacmindeki bir ürünü çıkarabiliyoruz. Projemizi 7 ayda tamamladık ve 3 bin 500 liraya mal ettik. Yazıcıdan ürün de çıkarmaya başladık. Stres çarkı ürettik.”

Yazıcının patentini almak istediklerini dile getiren Serdar Gülümser, “Prototip üzerindeki eksikliklerimizi giderdikten ve piyasaya sürüm noktasına ulaştıktan sonra patentini de almayı düşünüyoruz. Değişik ölçeklerde ve ev için modeller de tasarlamayı düşünüyoruz. Ürünümüzü önce Sivas, daha sonra da yurt içinde satmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Zeynep Çetindağ da 12 kişilik ekiple uzun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Diğer 3D yazıcılara oranla çok daha düşük maliyetle üretim yaptıklarına dikkati çeken Çetindağ, “Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz içinde her aşamasını biz yaptık. Ürettiğimiz markayı ileride daha büyük yerlerde görmek istiyoruz. Patentini aldıktan sonra da Türkiye’de iç pazara açılmak istiyoruz.” dedi.