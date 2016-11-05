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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

05 Kasım 2016 Cumartesi, 16:30
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

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Salon: Edip Buran

Hakemler: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 6, Petronyte 19, Hayes 25, Coleman 10, Nevin Kristen Vatansever 7, Eldebrink 5, Gökçe Doğan 3, Nazlıcan Ölçek

Bellona AGÜ: Wauters 12, Dubljevic 16, Gray 11, Sanders 11, Wright 13, Büşra Sayım, Sinem Ataş 3, Dila Aşkın 8, Gizem Sezer

1. Periyot: 22-19

Devre: 30-38

3. Periyot: 56 – 63

MERSİN (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona AGÜ’yü 75-74 yendi.

basketbol Bellona AGÜ Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Mersin Mersin Büyükşehir Belediyespor

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