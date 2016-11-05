Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
05 Kasım 2016 Cumartesi, 16:30
Salon: Edip Buran
Hakemler: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 6, Petronyte 19, Hayes 25, Coleman 10, Nevin Kristen Vatansever 7, Eldebrink 5, Gökçe Doğan 3, Nazlıcan Ölçek
Bellona AGÜ: Wauters 12, Dubljevic 16, Gray 11, Sanders 11, Wright 13, Büşra Sayım, Sinem Ataş 3, Dila Aşkın 8, Gizem Sezer
1. Periyot: 22-19
Devre: 30-38
3. Periyot: 56 – 63
MERSİN (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona AGÜ’yü 75-74 yendi.