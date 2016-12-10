Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
– Bellona AGÜ: 68 – Tosyalı Toyo Osmaniye: 61
10 Aralık 2016 Cumartesi, 19:20
Salon: Kadir Has
Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Özge Şentürk
Bellona AGÜ: Sinem Ataş 2, Wauters 20, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 10, Dubljevic, Gray 18, Tuğçe Canbaz, Gizem Sezer 4, Mazic 14
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 18, Harika Gözde Eldaş, Saadet Aysu Keskin 3, Büşra Akgün 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Henry 16, Engelman 8, Grinsven 8, Burcu Erbaş
1. periyot: 15-14
Devre: 29-32
3. periyot: 50-44
5 Faulle çıkan: 39.39 Engelman (Tosyalı Toyo Osmaniye)
KAYSERİ (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Bellona AGÜ, Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 68-61 yendi.