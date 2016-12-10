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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

– Bellona AGÜ: 68 – Tosyalı Toyo Osmaniye: 61

10 Aralık 2016 Cumartesi, 19:20
Bellona AGÜ-Tosyalı Toyo Osmaniye

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Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Özge Şentürk

Bellona AGÜ: Sinem Ataş 2, Wauters 20, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 10, Dubljevic, Gray 18, Tuğçe Canbaz, Gizem Sezer 4, Mazic 14

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 18, Harika Gözde Eldaş, Saadet Aysu Keskin 3, Büşra Akgün 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Henry 16, Engelman 8, Grinsven 8, Burcu Erbaş

1. periyot: 15-14

Devre: 29-32

3. periyot: 50-44

5 Faulle çıkan: 39.39 Engelman (Tosyalı Toyo Osmaniye)

KAYSERİ (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Bellona AGÜ, Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 68-61 yendi.

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