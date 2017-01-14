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14 Ocak 2017 Cumartesi

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

– Bellona AGÜ: 77 – İstanbul Üniversitesi: 66

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:00

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aydın Karaçam, Polat Parlak, Nihat Çetin

Bellona AGÜ: Sinem Ataş, Wauters 20, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 4, Dubljevic 20, Gray 5, Tuğçe Cambaz, Şaziye İvegin Üner 2, Gizem Sezer 3, Wright 23

İstanbul Üniversitesi: White 3, Putnina 18, Gizem Yavuz 13, Cado 19, Hooper 11, Ayşe Okul 2, İlayda Güner

1. Periyot: 15-12

Devre: 35-28

3. Periyot: 57-47

KAYSERİ (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi’ni 77-66 yendi.

Basket Bellona AGÜ Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi İstanbul Üniversitesi

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