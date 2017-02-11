Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
-Bellona AGÜ: 61 – Adana ASKİ: 60
11 Şubat 2017 Cumartesi, 17:40
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Şeyhmus Melek, Duhan Köyiçi
Bellona AGÜ: Wautters 8, Dila Aşkın 8, Ayşegül Günay 5, Dubljevic 7, Gray 6, Gizem Sezer 2, Wright 13, Sanders 12
Adana ASKİ: Asena Yalçın 12, Ezgi Manlancı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren , Kübra Erat 4, Sujanova 9, Bentle 10, Warley 10
1. Periyot: 18-13
Devre: 35-28
3. Periyot: 45-52
KAYSERİ (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Bellona AGÜ, Adana ASKİ’yi 61-60 yendi.