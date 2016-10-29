Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
– Bellona AGÜ: 66 – Beşiktaş: 56
29 Ekim 2016 Cumartesi, 18:40
Salon: Kadir Has
Hakemler: Engin Sarı, Ozan Gönen, Fazilet Gülter
Bellona AGÜ: Sinem Ataş 6, Wauters 12, Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay, Dubljevic 6, Tuğçe Canbaz, Sanders 18, Mazic 6, Wright 15
Beşiktaş: Zellous 12, Burcu Çiğil 2, Esra Erden Atacan 6, Harding 17, Perovanovic 14, Mehtap Karabilecen 5, Sevgi Uzun
1. periyot: 20-16
Devre: 29-31
3. periyot: 45-44
5 faulle çıkan: 33.00 Mehtap Karabilecen (Beşiktaş)
KAYSERİ (AA) – Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında Bellona AGÜ, Beşiktaş’ı 66-56 yendi.